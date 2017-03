Tempo de parada de Geromel será menor do que o previsto

Sai o diagnóstico

Será de 10 a 15 dias o período de afastamento de Pedro Geromel. A previsão foi feita na tarde desta terça-feira pelo médico do Grêmio Márcio Bolzoni, ao informar que não houve deslocamento na fratura de costela sofrida pelo zagueiro no Gre-Nal de sábado.

Se for confirmada essa previsão, Geromel já poderá atuar dia 22, contra o Novo Hamburgo, pela nona rodada do Gauchão. Pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico, ele já ficaria fora do jogo do dia 15, contra o Brasil-Pel.



Como não existe possibilidade de imobilização da região atingida, porque isso atrapalharia a respiração, o zagueiro terá seu tratamento apenas à base de analgésicos e repouso.



Em duas semanas, no máximo, a fratura estará cicatrizada.

- Quem já teve uma fratura dessas sabe que ela é extremamente dolorida. Se houvesse deslocamento, o tempo de recuperação seria bem maior - informa Bolzoni.



A fratura na costela ficou confirmada na segunda-feira, durante um exame de ressonância. Depois do Gre-Nal, Geromel havia passado todo o final de semana com dores.



Em 2013, poucos meses depois de ser contratado pelo Grêmio, o centroavante argentino Barcos também havia sofrido problema nas costelas, sem, contudo, ter sido confirmada uma fratura.



Foto: Zero Hora / Divulgação