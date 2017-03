Grêmio completa primeira parte da viagem para a Venezuela

Em busca do Tri

A aeronave B 737-800, que leva a delegação do Grêmio até Barinas, na Venezuela, pousou em Manaus, no Amazonas, para reabastecimento, nesta tarde. O voo que saiu de Porto Alegre por volta do meio-dia, deve chegar ao destino às 20h (de Brasília). A bordo estão os 22 jogadores convocados pelo técnico Renato Portaluppi, demais membros da comissão técnica e staff do clube, além do presidente Romildo Bolzan Júnior, o vice de futebol Odorico Roman e o diretor de futebol Saul Berdichevski.

Mesmo que o clube tenha disponibilizado algumas vagas para que torcedores pudessem acompanhar a delegação, apenas dois estão no voo, Gilnei Benetti, pai do volante Ramiro, e Thiago Greco, que também irá gravar imagens para seu canal no youtube (catimbero).

E se algum torcedor viajar para a Venezuela por voos regulares, além da distância ainda terá que preparar o bolso para adquirir o ingresso. De acordo com o site oficial do Zamora, cada entrada vale B$ 5 mil (cinco mil bolívares), o que equivale a R$ 1.559,50, pelo câmbio de hoje, na tribuna principal do Estádio de La Carolina, ou metade deste valor em uma tribuna secundária.

O voo transcorreu com absoluta tranquilidade e os jogadores circularam em determinados momentos para passar o tempo, conversar entre si. O almoço apresentou duas opções de prato, com massa ou frango, arroz, salada e uma torta de sobremesa. Antes da chegada a Manaus, ainda foi oferecido um lanche.

