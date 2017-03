Saiba como acompanhar o jogo entre Iquique e Guaraní-PAR pelo grupo do Grêmio na Libertadores

Guia

Iquique, do Chile, estreia nesta terça e é o próximo adversário do Grêmio na Libertadores

O Grêmio estreia apenas na quinta-feira, mas o grupo 8 da Libertadores terá a sua abertura já nesta terça. A partir das 17h15min, Deportes Iquique e Guaraní-PAR se enfrentam no Chile. A partida terá transmissão do SporTV. O jogo será no Estádio Tierra de Campeones, na cidade de Iquique.

O time de Renato Portaluppi estreia na Libertadores na Venezuela, contra o Zamora. Os quatro próximos jogos na competição continental serão contra os times envolvidos na partida desta terça: recebe o Iquique, visita o Guaraní e, já no returno do grupo, recebe os paraguaios e visita os chilenos. O novo encontro com o Zamora, na Arena, será apenas na sexta rodada.

Jogos da Libertadores nesta terça, 7/3

17h15min Deportes Iquique x Guaraní-PAR (grupo 8) - (SporTV)

19h30min Jorge Wilstermann x Peñarol (grupo 5) - (SporTV, Fox Sports 2)

21h Atlético-PR x Universidad Católica (grupo 4) - (Fox Sports)

21h45min Zulia x Chapecoense (grupo 7) - (SporTV)

*ZHESPORTES