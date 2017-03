Empresário de Maicon "fura" lançamento da nova camisa do Grêmio

Nas redes

O mistério do lançamento do novo uniforme do Grêmio para 2017 pode ter sido desfeito nesta terça-feira. O empresário Jorge Machado, responsável por administrar a carreira de Maicon, postou uma foto com o jogador exibindo uma camisa do clube.



O uniforme da imagem seria a camisa modelo 2017, que será lançada em evento na Arena na próxima quinta-feira. Os ingressos para a fanfest #QueremosACopa estão à venda no site da Arena e estão disponíveis na quinta na bilheteria amarela do estádio.

O custo é de R$ 30 (com 50% de desconto para sócios), e o valor pago é revertido em crédito para a compra de produtos da linha 2017 na GrêmioMania no dia do evento. O estacionamento estará aberto a partir das 17h ao preço de R$ 10.

A transmissão do jogo será em um telão de LED de 8m x 4m. Ainda haverá food trucks e um DJ. A capacidade máxima da fanfest é de 5 mil torcedores.

