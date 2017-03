Discreto, Grêmio inicia deslocamento para a Venezuela

A caminho

O Grêmio iniciou a busca pelo Tri da América. Sem a presença da torcida, o grupo começou a viagem para a estreia na Libertadores. O ônibus com a delegação do clube acessou um dos portões do aeroporto Salgado Filho e deixou jogadores, comissão técnica e dirigentes diretamente no portão de embarque.

Às 11h, a delegação chegou ao aeroporto, desembarcou do ônibus do clube na pista e entrou no veículo da Infraero que conduziu a delegação para o portão de embarque. O voo fretado irá realizar uma parada em Manaus, com previsão de chegada em Barinas, na Venezuela, por volta das 20h desta terça. Para a partida contra o Zamora, o técnico Renato Portaluppi relacionou 22 jogadores.

Lesionados, Edílson, Maicon e Geromel ficaram de fora. Gata Fernández, ainda sem regularização, também não embarcou.A lista da viagem:Arthur, Bressan, Bruno Grassi, Cortez, Everton, Fernandinho, Jailson, Kaio, Kannemann, Leonardo, Léo, Léo Moura, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Bolaños, Rafael Thyere, Ramiro e Pedro Rocha.

Foto: Zero Hora / Divulgação