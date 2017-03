Geromel sofre fratura na costela e está fora da estreia do Grêmio na Libertadores

Lesão

O Grêmio sofreu uma séria baixa para a sua estreia na Libertadores: Pedro Geromel. O zagueiro sofreu uma fratura na costela no clássico Gre-Nal, após uma disputa no ar contra o atacante colorado Brenner. Com isso, o camisa 3 do Grêmio está fora da estreia da equipe na Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Zamora, na Venezuela.

Para piorar as coisas, Geromel sequer tem prazo para retornar — ficará afastado por pelo menos duas semanas. Com a inesperada ausência de Geromel, não se descarta a possibilidade de o clube buscar mais um zagueiro para a disputa do torneio.

No momento, Rafael Thyere deverá ser o substituto de Geromel. Kannemann, com uma contusão no ombro, também oriunda do Gre-Nal, é dúvida para a partida. Caso ele não possa atuar, Bressan ou Marcelo Oliveira — com Cortez na lateral esquerda — atuará em seu lugar.

— Na minha cabeça, não tem dúvida alguma. Mas a euipe só será anunciada 45 minutos antes — disse Renato Portaluppi, em entrevista coletiva depois do treino desta terça-feira.



Além de Pedro Geromel, o Grêmio teve confirmada uma nova baixa para a estreia: Maicon. O volante e capitão do time não conseguiu se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha, que já havia o deixado fora do clássico, e também não irá à Venezuela.

Foto: Zero Hora / Divulgação

*ZHESPORTES