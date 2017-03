Odorico Roman lamenta lesão de Geromel: "Lance desnecessário" 

Desfalque

O Grêmio não contará com o zagueiro Geromel na estreia da Libertadores, quinta-feira. O defensor está com uma costela fraturada e vai parar por tempo indeterminado. Nesta manhã, o vice de futebol do clube, Odorico Roman lamentou muito o ocorrido.

- Uma cotovelada dada no Gre-Nal, provocou uma fissura na costela do Geromel. Está com dificuldades para respirar e se queixando de dores - afirmou o dirigente. Roman se refere a um lance envolvendo o atacante Brenner, do Inter, logo no início do clássico.

- Agora temos que trabalhar, lamentar não adianta. A gente lamenta no ponto de vista desportivo que são jogadas desnecessárias. No Gre-Nal do ano passado tivemos um lance violentíssimo como o Miller.

Por fim, ele afirmou que pelo pouco tempo até a partida de estreia contra o Zamora, que ocorre na quinta-feira, fica praticamente impossível a contratação de mais um defensor para compor o grupo. A tendência é que Thyere assuma a vaga de Geromel ao lado de Kannemann. No banco, a opção será Bressan, que retornou ao clube no início do ano.

