Zagueiro Bruno Rodrigo é o alvo do Grêmio após lesão de Geromel

O Grêmio está de volta ao mercado para buscar um zagueiro. Com a lesão de Geromel, o clube tenta agilizar a confirmação de mais uma opção para o sistema defensivo de Renato Portaluppi. Sem contrato, Bruno Rodrigo, ex-Santos e Cruzeiro, foi oferecido e está sob análise. Mas pelo menos outras duas opções também estão sendo estudadas.



- Bruno Rodrigo é um dos nomes, mas temos outras duas opções. A vantagem deste nome é que ele está livre, o que facilitaria um registro - disse Romildo.



O defensor de 31 anos está sem clube desde o início do ano. Nas últimas três temporadas, foi titular do Cruzeiro e conquistou o Brasileirão em 2013 e 2014. Antes disso, foi campeão da Copa do Brasil com o Santos, em 2010 e da Libertadores, em 2011.



Bruno Alves, do Figueirense, também foi sondado. Com pedida alta de 3 milhões de euros para a transferência, o Grêmio desistiu do negócio.



Sobre a lesão de Geromel, o presidente do Grêmio adotou um discurso de confiança nas qualidades de Rafael Thyere como substituto:



- Vamos ter que passar por cima disso. Por isso temos um plantel de jogadores.