Grêmio manda médico ao Chile para examinar Gata Fernández antes de confirmar a contratação

Reforço a caminho

O Grêmio mandará um médico ao Chile para realizar a avaliação clínica do meia argentino Gastón Fernández.



No início da tarde desta sexta-feira, o médico Márcio Bolzoni irá viajar a Santiago do Chile para examinar o jogador, de 33 anos, que atua na Universidad de Chile.



No mesmo voo embarcará o advogado Gabriel Vieira, que irá formalizar o contrato do jogador, que deverá assinar com o Grêmio por duas temporadas.



Quando todos os trâmites estiverem ajustados, Gastón Fernández, "La Gata", viajará para Porto Alegre. É possível que isso ocorra ainda no sábado.

- Só podemos anunciar um novo reforço depois de ele ser aprovado no exames médicos. Isso é muito importante. Não se trata de nenhuma desconfiança, mas apenas um procedimento padrão - explica o diretor de futebol Saul Berdichevski.



No início de janeiro, o Grêmio desistiu de contratar o centroavante uruguaio Gabriel Fernández, do Racing -URU. Trazido para exame médico em Porto Alegre, o jogador acabou reprovado por um rompimento parcial no ligamento cruzado do joelho esquerdo.