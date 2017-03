Vice de futebol diz que Grêmio pode anunciar reforço para a zaga antes da Libertadores

Novidades

A entrevista de Odorico Roman após o empate em 1 a 1 do Grêmio com o Ceará, nesta quinta-feira, pela Primeira Liga, mostra que o Tricolor ainda pensa em reforçar o grupo para a temporada. O vice de futebol disse que, além da negociação com o atacante Gastón "la gata" Fernández, o clube pode anunciar a chegada de um zagueiro antes da estreia na Libertadores, dia 9, contra o Zamora, na Venezuela. E destacou que a renovação com o atacante Pedro Rocha está garantida, após uma longa negociação.

– O contrato do Pedro Rocha será assinado dia 10. É um jogador à disposição do Renato. Gastón Fernández, não está concluída a negociação ainda. Existem etapas a serem ultrapassadas. Sobre zagueiro: estamos com conversas, e talvez tenhamos novidade antes ainda da Libertadores – disse o dirigente, antes de ressaltar que a chegada de um executivo de futebol também está próxima, com Felipe Ximenes como principal favorito. – Nós fizemos um processo de seleção de executivo, entrevistamos oito pessoas, e agora isso está na etapa de definição. Em breve deve ser anunciado.

Roman falou também sobre a atuação do time de transição no jogo da Arena desta quinta. Sem avaliar os jogadores, o vice de futebol gremista elogiou os atletas e a chance de vê-los em ação.

– Não é um jogo que define (as avaliações). Gostei de alguns jogadores, sim, e essa observação é feita diariamente nos treinos. Temos pessoas que observam o grupo, e os que estão aptos são chamados. Já tivemos o (zagueiro) Machado no grupo principal. O importante do jogo de hoje, além do resultado, foi a oportunidade de ver os jogadores em uma competição valendo, contra um time bem estruturado. É o que se tinha antigamente, de ver os jovens em jogos preliminares. Foi uma chance para a torcida, um jogo de TV – completou.

