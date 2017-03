Grêmio não vencia por quatro gols de diferença desde a estreia de Bolaños no ano passado

Também na Arena

Conseguir uma goleada sobre o Juventude é fruto do melhor desempenho do time do Grêmio na temporada de 2017. O Tricolor fez 4 a 0 na Arena pela 10ª rodada do Gauchão e saiu festejado pela torcida. Um placar que a equipe não construía há mais de um ano.

Foi no dia 2 de março de 2016, quando Miller Bolãnos estreou pelo Grêmio, que o time goleou a LDU, do Equador, por 4 a 0 na Arena. Naquela oportunidade, o próprio equatoriano deixou sua marca, acompanhado de Maicon, Henrique Almeida e Everton. Desde então, houve uma goleada de 4 a 1 sobre o Brasil de Pelotas no início de abril e nunca mais o time conseguiu anotar quatro gols em um mesmo jogo. até o jogo deste sábado contra o Juventude.

Curiosamente foi Miller Bolaños que também abriu o placar contra o time de Caxias do Sul. Posteriormente Michel, Léo Moura e Luan, de pênalti, fecharam a goleada por 4 a 0. Em 2017, são 19 gols marcados em 13 partidas.