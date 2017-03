Grêmio perde para o São Paulo-RG e enfrenta o Veranópolis nas quartas

Alívio rio-grandino

Faltou qualidade para o Grêmio no Aldo Dapuzzo na noite desta quinta-feira. Sem a mínima inspiração, o time reserva foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, em gol que surgiu de falha comprometedora de Bruno Grassi. Com o resultado, o Grêmio terminou a primeira fase em quarto lugar e irá enfrentar o Veranópolis nas quartas de final. Já o São Paulo fez festa por conseguir se manter na elite do futebol gaúcho.

Treinadores usam a expressão "bola viva "quando tentam dizer que um jogo transcorre em ritmo acelerado, com pouco raciocínio. Foi o que se viu ao longo de todo o primeiro tempo em Rio Grande. Talvez pela má condição do gramado, quase todos os passes saíram de forma tortuosa. Isso quando os dois times não se valeram do balão, na tentativa de ligações diretas entre defesa e ataque. Seja como for, tratou-se de um primeiro tempo difícil de se assistir, pela baixa qualidade.

O time reserva do Grêmio colocado em campo por Renato Portaluppi manteve o mesmo modelo tático do titular, mas mostrou absoluto desentrosamento. Havia algum brilho apenas quando Lincoln e Gata Fernández se aproximavam para as tabelas. Fernandinho também mostrava disposição nas arrancadas, mas, como também se ocupava de marcar os avanços de Fred Saraiva, não aparecia na frente com maior assiduidade. Everton resultou prejudicado, pela falta de passes.

Pelos lados, a solução também não aparecia. Pela direita, sobrava disposição a Leonardo, mas faltava acabamento. Na esquerda, Cortez avançou menos do que se esperava. Resultou de tudo isso a total incapacidade ofensiva do Grêmio, que não deu sequer um chute a gol.

Ainda que só um bom resultado o mantivesse na primeira divisão gaúcha, o São Paulo começou cauteloso. Na marcação, foi ríspido e não se constrangeu, por vezes, de cometer faltas mais duras. Quando percebeu a fragilidade do Grêmio, tornou-se mais ousado, com Rafael Pilões dando trabalho constante a Thyere e Bressan. Foi do time de Márcio Nunes a única chance de gol na primeira etapa. Aos 25 minutos, depois de erro em saída de bola de Thyere, Rafael Pilões arrematou com força e deu problemas para Bruno Grassi na defesa.

O chute de Jailson, com menos de um minuto de segundo tempo, disputado sob chuva, pareceu uma resposta do Grêmio a seus torcedores, que cobravam maior ambição da equipe. Só que o São Paulo reagiu com perigo. Muito pela falha grotesca de Cortez, que, sozinho, perdeu a bola na intermediária para Chico. O arremate acabou desviado pela defesa. A falta de inspiração do Grêmio animou os donos da casa. A 14 minutos, não fosse a grande defesa de Bruno, Leomir teria colocado o São Paulo em vantagem.

Nos minutos finais, com o desgaste do adversário, o Grêmio tentou aumentar a pressão, com a troca de Gata Fernández por Maxi Rodríguez. Só que Bruno Grassi cometeu um erro fatal. A 30 minutos, Cleiton bateu falta por cima, o goleiro atrapalhou-se e viu a bola lhe escapar entre os braços e parar nos pés de Cleylton, que fez 1 a 0 e salvou o ano do São Paulo.

*ZHESPORTES