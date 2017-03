Grêmio se manifesta e recua em negociações para compra da Arena

Posicionamento

O Grêmio divulgou uma nota oficial na tarde desta sexta-feira para se posicionar sobre o andamento das negociações para a compra da gestão da Arena. Na manifestação, o clube diz que segue interessado na aquisição, mas que passa a aguardar o avanço pelas demais partes envolvidas.

"Em decorrência da indefinição e da falta de avanço nas negociações para conclusão e efetivação à aquisição da gestão da Arena, neste momento, podendo adiante tomar outra decisão, o Grêmio comunica aos seus sócios e torcedores que, após propor soluções convergentes — até o limite de suas possibilidades — passa a aguardar, a partir desta data (31/03/2017), que os demais operadores e agentes do processo (OAS, Caixa/Karagounis, Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Banrisul) assumam suas responsabilidades com vistas ao acordo, incluindo as obras no entorno da Arena. Tal solução somente será concretizada pela vontade manifesta e coletiva das partes envolvidas no processo.

O Grêmio reitera e ratifica o seu anseio à aquisição da gestão plena de seu estádio, patrimônio de sua imensa torcida, orgulho de uma nação."

