Obras no entorno da Arena podem ser assumidas por parceiro da OAS

Mudança

O imbróglio que envolve as obras viárias no entorno da Arena do Grêmio pode ter solução em breve. A obrigação assumida pela OAS S.A. em Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público, que era de executar melhorias na região, como a duplicação da Avenida AJ Renner, pode ser repassada para a empresa Karagounis, uma parceira da construtora.



Responsável pela construção e comercialização do empreendimento Liberdade, que fica ao lado da Arena, a Karagounis é controlada por um fundo de investimentos imobiliários ligado à Caixa (detém 65% de participação) e pela OAS Empreendimentos (outra empresa do grupo, que detém 35%). Por conta da decisão judicial que proíbe que a prefeitura conceda novos habite-se às torres do condomínio, a Karagounis prepara uma proposta que deve ser apresentada ao MP ainda nesta semana para executar as obras necessárias na região.



Leia mais

Justiça proíbe ocupação de prédios no complexo da Arena

Grêmio ameaça deixar negociação por compra da Arena

Imbróglio no entorno da Arena pode prejudicar atacante do Grêmio



A iniciativa também contempla as negociações entre Grêmio e OAS para a venda da Arena. Como a questão do entorno é um dos nós nas tratativas entre clube e construtora, a Karagounis aceitaria assumir as obras no Humaitá/Farrapos para destravar a questão. Assim, a empresa poderia tomar posse da área do Estádio Olímpico, que está em ruínas na Azenha, e, enfim, explorá-la comercialmente.



Com a entrada da Karagounis nas tratativas, a obrigação das obras do entorno da Arena deixaria de fazer parte da Recuperação Judicial da OAS S/A. A questão está subordinada ao processo que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo.



Veja quais são as obras pendentes no entorno da Arena:

ZERO HORA