Grêmio ameaça deixar negociação por compra da Arena      

E agora?

Incomodado com o ritmo das negociações para a compra da gestão da Arena, o Grêmio espera uma resposta da OAS, Caixa/Karagounis, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Banrisul até a próxima sexta-feira, 31 de março. Caso as posições dos envolvidos não se definam, o clube ameaça deixar de buscar o entendimento entre as partes. Desta forma, os bancos repassadores do financiamento seguiriam sem receber, a OAS continuaria responsável pelo complexo Arena e o Olímpico segue sob posse gremista.



-Se todos os envolvidos não avançarem, vamos deixar de ser protagonistas desta negociação. Somos os únicos insistindo para que o negócio ocorra - lamentou Romildo.

Leia mais

Quais combinações resultariam em um Gre-Nal nas quartas do Gauchão

SuperLéo: como o veterano de 38 anos conquistou a torcida do Grêmio

Mulher de Léo Moura rebate comentário de torcedora e pede explicação para elogio



Apesar da proposta financeira para aquisição da Arena ter recebido o "ok" dos bancos, o clube ainda não recebeu a confirmação oficial do Banco do Brasil, do Santander, do Bradesco e do Banrisul.

Outro ponto que trava o avanço da questão é uma responsabilidade da OAS, assumida com a prefeitura e o Ministério Público, de realizar obras de melhorias no entorno do empreendimento da Arena.

- A forma do negócio precisa ser aprovada nos comitês de cada um dos bancos. A questão do TAC também precisa ter solução. Ainda não recebemos nenhuma confirmação - reclamou Romildo.

O Termo de Ajuste de Conduta (TAC), firmado em 2014, através do qual a OAS assumia com o compromisso de realizar obras no bairro, não avançou. A empresa ainda não acertou como executará as obras necessárias de infraestrutura no entorno do empreendimento.

Nesta segunda-feira, o MP, após um recurso da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre, proibiu a expedição dos "habite-se" aos imóveis localizados nas torres 3, 4, 5, 6, e 7 do Complexo Imobiliário Liberdade, no entorno da Arena do Grêmio. Também foi solicitado a revogação das licenças já concedidas às torres 1 e 2.

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play



*ZHESPORTES