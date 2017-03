Quais combinações resultariam em um Gre-Nal nas quartas do Gauchão

Classico à vista

O cenário atual da classificação do Gauchão aponta para um clássico Gre-Nal logo nas quartas de final do Gauchão. Como o Grêmio está em terceiro e o Inter, em sexto lugar, os rivais se cruzariam no primeiro mata-mata — e os gremistas decidiriam o confronto em casa.

ZH projeta em quais cenários pode haver um Gre-Nal logo nas quartas.

Grêmio em 2° x Inter em 7°

O Grêmio sobe para o segundo lugar se vencer o São Paulo-RG, e o Caxias não vencer o Ypiranga em Erechim. Caso isso ocorra, um Gre-Nal estará estabelecido se o Inter ficar no sétimo lugar. Para isso, o Inter tem que empatar — desde que VEC não perca por dois ou mais gols de diferença para o Novo Hamburgo — ou perder para o Cruzeiro, enquanto o São José teria de vencer o Juventude.

Grêmio em 3° x Inter em 6°

O Grêmio manterá a terceira colocação se vencer o São Paulo, mas o Caxias também vencer na rodada. O time de Renato Portaluppi também pode seguir na mesma posição atual mesmo em caso de derrota, se o Cruzeiro perder e VEC não vencer — o Inter também não pode ter uma goleada histórica para ultrapassar o Grêmio no saldo, em uma diferença que atualmente é de sete gols.

Grêmio em 4° x Inter em 5°

Se o Grêmio perder e Cruzeiro ou VEC vencer, o time de Renato cai para o quarto lugar. Neste cenário, o Inter precisaria vencer e contar com uma derrota de Cruzeiro (descontando saldo) ou VEC para ficar em quinto.

Inter em 4° x Grêmio em 5°

Em um cenário parecido ao anterior, ainda há uma possibilidade de o Inter passar o Grêmio na tabela de classificação. Além de derrota do Grêmio, vitória do Inter, e Cruzeiro e VEC com resultados distintos, o time de Zago precisaria descontar uma diferença de sete gols de saldo para ultrapassar a equipe de Renato. Neste cenário, a decisão da vaga seria no Beira-Rio.

