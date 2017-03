Jogadores do Grêmio citam "lição" do Gre-Nal para a Libertadores

Sem apagão

A avaliação interna do Grêmio é que o time foi superior ao Inter no Gre-Nal 412, mas o empate em 2 a 2 se deveu a um "apagão" no início do segundo tempo, quando a equipe levou dois gols em sequência.

Para o experiente lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, as falhas na volta do intervalo do clássico servirão de lição para a estreia gremista na Libertadores — o time enfrenta o Zamora, na Venezuela, na primeira rodada da fase de grupos.

— Sabemos que foram alguns minutos em que vacilamos. Mas tudo isso é aprendizado, já te deixa mais atento para o próximo jogo. Claro que não queremos ficar errando para aprender, mas tem que levar de lição, ainda mais se tratando de Libertadores, que tem jogadores mais experientes, malandragem, tudo isso que é do futebol — disse o lateral, em entrevista coletiva depois do treino desta segunda-feira.

O volante Michel também admitiu que o time voltou desatento para o segundo tempo, mas avaliou que a equipe teve uma boa atuação na Arena.

— O erro foi no início do segundo tempo, que demos uma cochilada, e o Inter conseguiu a virada. Houve poucos erros, conseguimos fazer uma partida bem equilibrada. Mas neste cochilo, tomamos dois gols. Depois, conseguimos o empate e continuamos bem na partida — avaliou o volante.

O Grêmio embarca nesta terça-feira para a Venezuela. Na quinta, às 19h30min, enfrenta o Zamora. O time de Renato Portaluppi só volta a jogar no Gauchão no dia 15 de março, quando visita o Brasil-Pel no Bento Freitas.

