Reapresentação do Grêmio é marcada por atenção a Kannemann após assalto

Depois do susto

A reapresentação do Grêmio após o Gre-Nal foi marcada por um trabalho técnico dos reservas no campo, titulares na academia e atenção ao zagueiro Kannemann, assaltado na noite deste domingo em Porto Alegre.



O argentino foi alvo de cuidados de todos em função do assalto em que teve o carro e pertences roubados. Segundo o Grêmio, apesar do veículo, um Audi A5 preto placas AVX 8777, ter sido levado, o passaporte do zagueiro estava no clube e isso não impedirá sua viagem para Barinas nesta terça-feira ao meio-dia.



O zagueiro não foi a campo para a corrida após a academia, assim como o volante Maicon, desfalque no clássico por um desconforto na panturrilha, e Pedro Geromel.



