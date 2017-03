Lucas Barrios é apresentado pelo Grêmio: "Seria lindo jogar o clássico"

Reforço

O principal reforço do Grêmio para 2017 está apresentado. Depois de treinar terça e quarta-feira, Lucas Barrios concedeu entrevista coletiva e falou à imprensa pela primeira vez como jogador gremista.

— Tem um momento na vida em que o jogador tem que priorizar algumas coisas. Queria jogar no Grêmio. Sei que o Palmeiras está num grande momento, mas sei que o Grêmio está na mesma situação, armando um time forte para a Libertadores. Estou feliz com a decisão que tomei — disse o jogador, que recebeu a camisa 18.

"Prometo trabalho", afirma Barrios pic.twitter.com/monWt3zR7e — Adriano de Carvalho (@carvalhoadriano) March 1, 2017

A direção do Grêmio trabalha nos bastidores para inscrever Barrios a tempo e regularizar a situação do jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a sexta-feira. Se isso ocorrer, ele terá condições legais de jogar o Gre-Nal de sábado, na Arena.



— Eu prometo apenas trabalho. Se estiver regularizado, seria lindo jogar o clássico. É em casa, sei o que é o clássico. (...) Já enfrentei o Inter outras vezes. Respeitamos o rival, vamos ver os vídeos. Tem o D'Alessandro. Mas se a gente se preocupa só com o rival, acaba perdendo o foco — destacou.



— É o sonho de todo o jogador ganhar a Libertadores, assim como é quando joga na Europa ganhar a Champions. Sabemos que são jogos que precisa de experiência. Não é fácil jogar uma Libertadores. Assim como o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, que consiga ser a nível internacional na América do Sul — disse o centroavante, sobre a prioridade gremista na temporada.

*ZHESPORTES