Árbitro argentino apita estreia do Grêmio na Libertadores

O Grêmio já sabe quem será o árbitro da sua estreia na Copa Libertadores 2017. A Conmebol divulgou, nesta terça-feira, os trios de arbitragem para a primeira rodada da fase de grupos, e o argentino Dario Herrera será o responsável por comandar o jogo do Tricolor diante do Zamora, na Venezuela, dia 9 de março.

Com apenas 32 anos, Herrera é árbitro da Fifa desde 2015 e tem ganhado espaço no cenário argentino. Ele já apitou três vezes o clássico entre River Plate e Boca Juniors – com destaque para o jogo de volta entre os rivais nas oitavas de final da Libertadores 2015, que ficou marcado pelo uso de gás de pimenta por parte dos torcedores do Boca no túnel do vestiário do River. Herrera encerrou a partida no intervalo naquela ocasião, e a Conmebol puniu o Boca pelo caso.

Os demais brasileiros também tiveram seus árbitros definidos: o paraguaio Ulises Mereles apita Atlético-PR x Universidad Católica, o equatoriano Omar Ponce comanda Zulia x Chapecoense, o colombiano Wilson Lamouroux apita Godoy Cruz x Atlético-MG, o uruguaio Andres Cunha será responsável por Flamengo x San Lorenzo, o paraguaio Mario Díaz de Vivar comanda Tucumán x Palmeiras e José Argote, da Venezuela, apita Sporting Cristal x Santos. Apenas o jogo do Botafogo não teve seu juiz confirmado.

