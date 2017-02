Grêmio apresentará atacante Lucas Barrios na manhã desta quarta-feira

Extravagância

Será nesta quarta-feira que Lucas Barrios falará oficialmente pela primeira vez como jogador do Grêmio. O centroavante, principal reforço do clube para esta temporada, que já realizou treino físico com os novos colegas na tarde desta terça-feira, será apresentado após o treinamento da manhã no CT Luiz Carvalho.



Paralelamente, a direção corre para garantir a presença do atacante no Gre-Nal deste sábado, 18h30min, pelo Gauchão. O clube espera regularizar Lucas Barrios no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira.



Segundo a direção, a rescisão do jogador com o Palmeiras deve ser registrada na entidade até o meio-dia de quinta-feira. Paralelamente, o clube já tem organizada toda a documentação e o contrato assinado por Barrios para entrar com o pedido no início da tarde do mesmo dia.



A expectativa do Grêmio é de que até o início da noite, por volta das 19h, o atleta tenha seu nome publicado no BID como atleta do clube, ficando apto para disputar o clássico contra o Inter neste sábado, na Arena.



