Sem conseguir repetir escalação, Grêmio ainda não inspira confiança

Decisivos no penta da Copa do Brasil, Maicon e Geromel´ainda não têm data certa para voltar ao time

Decisivos no penta da Copa do Brasil, Maicon e Geromel´ainda não têm data certa para voltar ao time Foto: Robinson Estrásulas / Agencia RBS

A falta de sequência ajuda a explicar as dificuldades do Grêmio em 2017.



Nos 12 jogos disputados na temporada, válidos por Gauchão, Libertadores e Primeira Liga, apenas duas vezes o time foi repetido.



Foram as duas únicas partidas, por exemplo, em que Renato Portaluppi pôde escalar o meia Douglas, a mais lamentada das ausências. Submetido a cirurgia no joelho esquerdo, o meia só voltará a atuar no final de setembro.



Também é verdade que, nos dois jogos pela Primeira Liga, contra Flamengo, em Brasília, e Ceará, na Arena, foi proposital a preservação dos titulares. Nessas duas partidas, nem mesmo Renato comandou a equipe.



De resto, as lesões têm descaracterizado o grupo que, em dezembro, havia conquistado o penta da Copa do Brasil.



Daquela base também não faz mais parte o volante Walace, vendido ao Hamburgo-ALE. Momentaneamente, está fora o atacante Bolaños, cedido à seleção equatoriana.



- A cada jogo é um desfalque. Não é desculpa, mas não estamos jogando tudo que sabemos - lamenta Renato.

Ao prever que, na hora certa, o time irá render mais, Renato certamente já tinha conhecimento de que Grohe, Geromel e Maicon participariam do treinamento de quinta-feira e logo voltarão a ser alternativas.



Neste sábado, contra o Juventude, na Arena, é forte a possibilidade do retorno do goleiro.



Quanto a Geromel, que sofreu fratura nas costelas no Gre-Nal de 4 de março, e Maicon, em recuperação de lesão muscular, o mais provável é que só tenham condições para 29 de março, data da partida contra o São Paulo, em Rio Grande, a última da fase classificatória.

Edílson também já foi liberado, mas, considerada a boa fase de Léo Moura, a tendência é de que fique entre os reservas neste sábado.

- Perdemos nossa espinha dorsal, que é o braço fundamental de um time de futebol. É evidente que as ausências são as causas maiores dos empates. A falta de entrosamento é ocasionada pelos desfalques - analisa o diretor de futebol Saul Berdichevski.



A escassez atual em breve dará lugar à fartura de opções. Aos poucos, o meia Gata Fernández se adapta ao grupo e logo estará em condições de disputar vaga.

O centroavante Lucas Barrios, que se recupera de lesão muscular, já estará liberado para o primeiro jogo das quartas de final do Gauchão, dias 1º ou 2 de abril.

Se tudo der certo, o técnico também receberá como reforço o volante Musto, do Rosario Central-ARG.



- Temos seis jogadores fora do time e fazem falta. Começamos o ano em alto nível, mas acabamos caindo. Com os retornos dos lesionados, a tendência é recompor a nossa competitividade - acredita o presidente Romildo Bolzan Júnior.



Todos os times de 2017

Ypiranga e Caxias

Marcelo Grohe; Leonardo, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson e Maicon; Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan



Flamengo (Primeira Liga)

Bruno Grassi; Léo Moura, Thyere, Bressan e Cortez; Michel, Kaio e Arthur; Fernandinho, Everton e Miller Bolaños (Time foi treinado pelo auxiliar Alexandre Mendes)

Passo Fundo

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Thyere e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Miller Bolaños e Everton; Luan



São José

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson e Maicon; Ramiro, Miller Bolaños e Fernandinho; Everton

Cruzeiro

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Jailson; Ramiro, Miller Bolaños e Fernandinho; Everton

Ceará (Primeira Liga)

Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Lucas Rex, Zé Augusto e Iago; Machado e Jeferson Negueba; Ty, Rondinelly e Lima; Lucas Coelho (Time foi treinado por Felipe Endres)



Inter

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Jailson; Ramiro, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan



Zamora (Libertadores)

Marcelo Grohe; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Jailson; Ramiro, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan



Brasil-Pel

Léo; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Jailson; Ramiro, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan

Veranópolis

Léo; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Jailson; Ramiro, Luan e Pedro Rocha;Lucas Barrios

Novo Hamburgo

Léo; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel e Jailson; Ramiro, Luan e Pedro Rocha;Luan



Quem mais jogou

Marcelo Oliveira, Jaílson e Ramiro - 10

Kannemann e Léo Moura - 9

Luan e Fernandinho - 8

Marcelo Grohe, Pedro Rocha, Michel e Bolaños - 7

Geromel e Thyere - 6