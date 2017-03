Universidad de Chile confirma venda de Gata Fernández ao Grêmio

Fechou!

O meia Gata Fernández é do Grêmio. A Universidad de Chile aceitou a proposta do clube gaúcho para vender 70% dos direitos econômicos do argentino por US$ 570 mil dólares (R$ 1,8 milhão). O jogador deve chegar a Porto Alegre até segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato por dois anos.



A confirmação do negócio foi feita por Ronald Fuentes, gerente esportivo da a La U, em contato com Zero Hora. No Grêmio, Fernández receberá um salário de R$ 250 mil mensais.



— Aceitamos as condições de negócio — confirmou o dirigente chileno.



Agora, o Grêmio corre para inscrever o reforço a tempo de atuar na primeira fase da Libertadores. O prazo é curto: somente quatro dias úteis até o prazo máximo de entrega da lista de inscritos, que pode ser prorrogado até quarta-feira, um dia antes da estreia contra o Zamora-VEN, com o pagamento de multa.



Caso não possa ser regularizado a tempo, Gata Fernández disputará o Gauchão, a Primeira Liga e o Brasileirão até julho, quando poderá atuar na fase de oitavas de final da Libertadores. Desde, claro, que o Grêmio garanta sua classificação no Grupo 8, onde enfrenta Zamora-VEN, Guaraní-PAR e Iquique-CHI.



