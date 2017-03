Veja o que empolga e o que ainda preocupa no Grêmio após a estreia na Libertadores

Primeiro balanço

A vitória por 2 a 0 na estreia do Grêmio na Libertadores, contra o Zamora, na Venezuela, mostrou coisas boas no time do técnico Renato Portaluppi. No entanto, algumas preocupações também ficaram evidentes.

Se por um lado, várias individualidades foram decisivas e se afirmaram na equipe titular, como Léo Moura, Ramiro e Pedro Rocha, por outro, o time ainda precisa resolver problemas na defesa e no meio-campo.

Pontos positivos:

1) A boa atuação de Léo Moura

Contratado para grupo e com alguma desconfiança, o lateral de 38 anos chegou com o aval de Renato. E, no primeiro jogo da competição mais importante, deu conta do recado. Foi bem na marcação e no apoio e marcou inclusive o primeiro gol gremista.

Leia mais:

Luiz Zini Pires: vitória gremista no Exterior mostra o poder do grupo de Renato

2) Um gigante chamado Ramiro

Talvez um dos maiores méritos de Renato desde que assumiu o cargo em 2016 seja ter encontrado o lugar ideal para Ramiro, como substituto de Giuliano. Eficiente na meia direita, foi um dos melhores do time na vitória sobre o Zamora. Gigante em campo, salvou um gol em cima da linha e sofreu o pênalti convertido por Luan.

3) A afirmação de Pedro Rocha

O menos badalado dos atacantes gremistas se mostra cada vez mais importante no esquema gremista. Elogiado por sua aplicação tática, o herói da final da Copa do Brasil de 2016 se destacou nas assistências. Ele deu o passe para o gol de Léo Moura e também lançou Ramiro, quando este sofreu a penalidade que resultou em gol.

Jaílson e Michel ainda buscam se afirmar no meio-campo. Foto: Montagem sobre fotos / Camila Domingues, Especial

Pontos negativos:

1) A queda na qualidade do meio-campo

O Grêmio sentiu a saída do volante Walace, negociado com o futebol alemão. Nem Jaílson e nem Michel mostraram ainda capacidade de substituí-lo à altura. Como a direção não conseguiu contratar o argentino Damian Musto, do Rosário Central, em tempo de inscrevê-lo na primeira fase, melhorar o meio-campo é um dos desafios de Renato.

2) A defesa ainda deve melhorar

O lateral Marcelo Oliveira voltou a mostrar insegurança, especialmente no primeiro tempo. Embora Thyere tenha dado conta do recado, substituindo Geromel ao lado de Kannemann, o Grêmio ainda precisa provar que tem boas reposições no setor, além da incontestável dupla titular. Resta ver como será o rendimento de Bruno Rodrigo, mais novo reforço contratado, quando ele tiver condições de estrear.