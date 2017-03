Volta de Marcelo Grohe diminui insegurança da torcida do Grêmio quanto ao desempenho dos goleiros

Camisa 1

Mais do que Geromel e Maicon, é pela volta de Marcelo Grohe que a torcida do Grêmio aguarda com maior ansiedade.



Para os gremistas, a falha de Bruno Grassi contra o São Paulo e a insegurança demonstrada por Leo frente a Brasil-Pel e Veranópolis reforçaram a sensação de que não há um reserva confiável no grupo.



E os planos da direção não incluem a contratação de um novo goleiro.



Preservado em Rio Grande, depois de enfrentar o Juventude, Grohe estará em campo de novo contra o Veranópolis, na abertura das quartas de final. Será seu nono jogo nesta temporada. Com edema na coxa direita, ficou fora em três partidas.



Dos demais clubes brasileiros participantes da Libertadores, o Palmeiras, com Fernando Prass e Jailson, parece o melhor servido na posição.



Os demais, como Botafogo, Flamengo e Atlético-PR, possuem goleiros que são considerados unanimidades, casos de Gatito Fernandez, Alex Muralha e Weverton, mas suas torcidas não se sentem completamente tranquilas quando eles não atuam.



Um caso preocupante é o do Atlético-MG, que não pode usar com Victor, que recupera-se de cirurgia no ombro esquerdo.

Responsável por lançar nomes como Galatto, Cássio e o próprio Marcelo Grohe no Grêmio, Francisco Cersósimo sabe como poucos remobilizar goleiros após falhas em campo.



Hoje no Atlético-MG, para onde foi em 2012, juntamente com Victor, integra a comissão técnica de Roger Machado no clube mineiro.

Para Chiquinho, como é mais conhecido, o preparador tem de saber lidar com a personalidade de cada goleiro para abordá-lo da melhor forma.



- Às vezes, uma colocação a mais ou a menos pode prejudicar - observa Cersósimo.



Um conselho que o preparador costuma a passar a seus goleiros é para manter a confiança em alta durante os jogos. Ou seja: se sofrer um gol, é para fingir que não levou, que o jogo está zero a zero. Se falhou, não pode remoer o erro enquanto estiver em campo.



- O goleiro, em sua cabeça, precisa eliminar a situação de erro. Não pode ficar olhando para o retrovisor. Tem que zerar e seguir em frente - aconselha.