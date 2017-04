Renato cita crescimento, mas pede atenção do grupo: "Nada ganho"

Alerta

Com o time titular, o Grêmio goleou o Juventude no fim de semana passado, na Arena, e derrotou o Veranópolis fora de casa neste domingo. Por isso, a equipe recebeu elogios do técnico Renato Portaluppi. O treinador, no entanto, destacou que o grupo precisa manter a seriedade para garantir a vaga às semifinais do Gauchão.

— Não é nada fácil, o Gauchão está muito competitivo. Fico feliz, porque a equipe começou a crescer no momento certo, contra o Juventude. Contra o São Paulo, em Rio Grande, foi uma equipe totalmente diferente. Quando eu digo que faltam cinco jogos, é para a equipe que chegar à final. Não quer dizer que o Grêmio vai. É importante nós crescermos, jogarmos aquele futebol que jogamos no fim do ano passado. Qualidade nós temos, e o objetivo é esse — disse Renato.

Renato explicou a entrada no time de Gata Fernández e Lucas Barrios, que entraram no segundo tempo e armaram a jogada do segundo gol — Fernández deu a assistência, e Barrios finalizou para marcar seu primeiro gol com a camisa gremista.

— Temos conversado bastante, tenho soltado os dois. Passei a forma que o time joga. Não adianta contratar e já colocar para jogar. De repente, começam as críticas. O Barrios está há muito tempo sem jogar. Começou a jogar um pouquinho e se machucou. Hoje, voltou. São dois jogadores de qualidade, vieram para melhorar o grupo e dar opções. Só podem jogar 11. Por isso, quando tiver oportunidade tem que aproveitar. É o jogador que se escala.

O treinador confirmou que o time será alternativo na quarta-feira, contra o América-MG, pela Primeira Liga. No entanto, o planejamento é jogar sempre com titulares no Gauchão e na Libertadores.

— Não tem revezamento. O pessoal estava há muito tempo sem jogar. A (Primeira) Liga, sim, é um time totalmente diferente. Não estou pensando no Novo Hamburgo, que tem que passar pelo São José. Além do mais, nós temos que passar pelo Veranópolis. Meu próximo adversário é o Veranópolis. Não tem nada ganho ainda. A gente conseguiu uma boa vantagem. Eu conheço futebol, não tem que menosprezar o adversáiro. Já estou conversando com o meu grupo para que a gente não tenha surpresa no próximo sábado — completou.

O jogo de volta entre Grêmio e Veranópolis será às 16h do próximo sábado, na Arena. Para se classificar, o time de Renato pode até perder por um gol de diferença.

