Grêmio vence o Veranópolis e encaminha classificação para a semifinal do Gauchão

O Grêmio poderá até perder por placar mínimo e ainda assim avançar à semifinal do Gauchão. Neste domingo, bateu o Veranópolis por 2 a 0, no Estádio Antônio David Farina, gol de Bolaños, em falha do goleiro Reynaldo, e Lucas Barrios, e leva a vantagem para a partida de volta, sábado, dia 8, na Arena.

O Grêmio foi soberano no primeiro tempo. Encarou a partida com total seriedade e aplicação tática e retirou do Veranópolis a velocidade que o dono da casa pretendia pôr em prática. A marcação, exercida pelos atacantes perto da área adversária, gerou uma situação que se repetiu com frequência: acuados, volantes e zagueiros eram forçados a recuar a bola para o goleiro Reynaldo.

Também houve tensão. A sete minutos, Jonatan Lima cometeu falta dura sobre Léo Moura e recebeu amarelo. Inconformado com a entrada do volante do Veranópolis, Maiconr reclamou de Anderson Daronco e também recebeu cartão. Na cobrança da falta, Edílson quase fez o primeiro gol.



Só o Grêmio jogava. A troca de passes, envolvente, lembrava os melhores tempos de 2016. Pela direita, Edílson e Léo Moura repetiam a movimentação do jogo contra o Juventude, com troca de funções. Luan foi destaque: ativo, criou espaços, fez passes e chutou a gol. Aos 16 minutos, Bolanõs recebeu na intermediária e tentou pegar Reynaldo de surpresa, mas a bola foi para fora.

Aos 21, Reynaldo defendeu depois que Luan girou sobre Mateus Santa e chutou. A sucessão de ataques indicava que o gol logo sairia. A 22, Ramiro fez lançamento a Bolaños que, na frente de Reynaldo, concluiu mal. Mais clara ainda foi a chance em que Luan abriu para Pedro Rocha, que driblou Reynaldo, mas demorou para chutar e viu a bola ser afastada por Zé Roberto.

Se a superioridade do Grêmio já era flagrante, imagine com a colaboração do goleiro. Aos 34, Maicon lançou da linha divisória, Reynaldo confundiu-se ao tentar cortar de cabeça e com amão ao mesmo tempoo e Bolaños, com o gol vazio, fez 1 a 0.

Só no final da primeira etapa o Veranópolis ameaçou, em investida de Jean Carlos pela direita, toque de calcanhar de Athos e chute fraco de Keké, que Grohe defendeu a escanteio.

Nada mudou na fase final. Só que, dominador, o Grêmio chegou a irritar seus torcedores pelo excesso de chances desperdiçadas. Como aos quatro minutos. Em lançamento perfeito de Geromel, Luan ainda esperou que Reynaldo caísse, e, sem ninguém pela frente, errou.

As jogadas se repetiam sem que Tiago Nunes, técnico do Veranópolis, descobrisse uma solução para proteger sua defesa. Os lançamentos longos de Maicon e Léo Moura sempre encontravam Pedro Rocha desmarcado pela esquerda. A seis minutos, o atacante driblou para dentro e bateu para defesa difícil de Reynaldo. O goleiro pagaria parcialmente sua dívida pela falha no gol a 10 minutos, ao salvar no ângulo nova conclusão de Pedro Rocha.

Um erro de Ramiro, que afastou sem força, gerou a única oportunidade do Veranópolis, em arremate de Athos deefendido por Grohe.

Com Gata Fernández e Lucas Barrios nos lugares de Pedro Rocha e Bolaños, Renato tentou retomar o controle técnico de um jogo a esta altura sem a mesma qualidade técnica. Quase deu certo. Aos 38, lançado por Ramiro, Lucas Barrios bateu cruzado, Reynaldo fez defesa parcial e Luan bateu sem força na sequência. Aos 42, deu certo. Em jogada de argentinos, Gata lançou Barrios que escapou do goleiro e fez 2 a 0, encaminhando a vaga.

GAUCHÃO — QUARTAS DE FINAL — 2/4/2017

VERANÓPOLIS: Reynaldo; Vinicius Bovi, Zé Roberto, Douglas e Jadson; Jonatan Lima (Matheus Lagoa, 13'/2º), Mateus Santana, Eduardinho e Athos; Keké (Gustavo, 32'/2º) e Jean Carlos (Kayron, 20'/2º)

Técnico: Tiago Nunes

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon e Ramiro; Léo Moura (Michel, 21'/2º), Miller Bolaños (Lucas Barrios, 35'/2°) e Pedro Rocha (Gata Fernández, 32'/2º); Luan

Técnico: Renato Portaluppi

Gol: Bolaños (G), a 34 do primeiro tempo e Lucas Barrios (G), a 42 do segundo tempo

Cartões amarelos: Jonatan Lima, Athos, Jadson (V), Maicon (G)

Arbitragem: Anderson Daronco, José Eduardo Calza e Mateus Olivério Rocha

Local: Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis

PRÓXIMO JOGO - PRIMEIRA LIGA

Grêmio x América-MG

5/4/2017, 4ª FEIRA, 19H30MIN

