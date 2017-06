CBF altera horário do jogo entre Chapecoense e Grêmio nesta quinta-feira

Mudou

Após a confirmação do adiamento do jogo entre Chapecoense e Grêmio, a CBF informou que a partida ocorrerá a partir das 20h. A previsão inicial era de que o confronto na Arena Conda começaria às 19h30min.

Em nota divulgada pela CBF, o adiamento da partida foi justificado por força "das condições climáticas que inviabilizam pousos e decolagens na cidade de Chapecó".

Confira a nota oficial:

"Força maior em decorrência das condições climáticas que inviabilizam pousos e decolagens na cidade de Chapecó, a fim de preservar a competição e seus conceitos contidos no Art. 1º do Regulamento Geral das Competições (RGC), conforme sequência de eventos descrita abaixo.

a) A equipe da Chapecoense atuou no último domingo, dia 04/06 às 19h00 contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. Seu voo estava programado para às 13h45 de segunda-feira, com previsão de chegada às 18h25 na cidade de Chapecó. Apenas no dia de hoje, terça-feira,o clube consegue se deslocar e aterrissar em Porto Alegre às 14h30, seguindo imediatamente via terrestre (ônibus) para Chapecó, com previsão de chegada às 23h00, ou seja, 29 horas depois do horário original de chegada e 22horas antes do horário originalmente marcado para a partida.

b) A equipe do Grêmio, tinha previsão de decolagem às 15h00 de Porto Alegre mas recebe, por volta das 16h00, a confirmação (em anexo) de que não seria possível decolar para Chapecó na data de hoje. Sendo assim, o clube Gaúcho teria que se deslocar também via terrestre para Chapecó, algo que faria com que chegasse em Chapecó por volta de 01h00 (madrugada), ou seja, mais ou menos 9horas depois do horário programado para a chegada em Chapecó e 20horas antes do horário originalmente marcado para a partida.

Em conclusão, a CBF está adiando a partida para quinta-feira às 20h para preservar a integridade física dos atletas de ambas as equipes e todos os conceitos previstos no Art. 1º do RGC. Cumpre-nos esclarecer que a CBF está disponibilizando um ônibus para a equipe do Grêmio tendo em vista a possibilidade de permanecermos com pouca visibilidade para pousos e decolagens no aeroporto de Chapecó".

