Grêmio aposta em boa fase para bater Atlético-PR na Copa do Brasil

Repercussão

O Grêmio espera dois jogos complicados contra o Atlético-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. O diretor de futebol Saul Berdichevski destaca a dificuldade do adversário, mas confia que, pela boa fase do time treinado por Renato Portaluppi, há boas chances de eliminar os paranaenses.



— Qualquer adversário nesta fase será difícil, mas, como o nosso momento é bom, esperamos passar para a outra fase — disse o diretor de futebol.



Leia mais

Grêmio enfrentará Atlético-PR nas quartas de final da Copa do Brasil

Bolzan fala sobre Luan e interesse em Lucas Leiva e Everton Ribeiro

Grupo, união e desempenho: os fatores da boa fase do Grêmio



Quatro datas foram reservadas no calendário do futebol brasileiro para os jogos das quartas de final: ida em 28 de junho ou 4 de julho, e partidas de volta nos dias 26 de julho ou 9 de agosto.



A ordem do mando de campo será definida em sorteio que ocorre ao meio-dia desta segunda-feira na sede da CBF. Para Berdichevski, o melhor seria decidir o confronto com o Atlético-PR na Arena.



— Sempre prefiro decidir em casa, com o apoio do nosso torcedor — disse.



ZHESPORTES