Grêmio decidirá quartas de final da Copa do Brasil em Curitiba

Fora de casa

O Grêmio decidirá fora de casa as quartas de final da Copa do Brasil. Contra o Atlético-PR, adversário sorteado pela CBF, o primeiro confronto ocorrerá na Arena e o jogo de volta será na Arena da Baixada, em Curitiba.



Quatro datas foram reservadas no calendário do futebol brasileiro para os jogos das quartas de final: ida em 28 de junho ou 4 de julho, e partidas de volta nos dias 26 de julho ou 9 de agosto.



Leia mais:

Grêmio enfrentará Atlético-PR nas quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio aposta em boa fase para eliminar o Atlético-PR



As datas serão anunciadas pela CBF como prováveis. A entidade terá reunião com a Conmebol em 14 de junho, dia do sorteio das oitavas da Libertadores, antes de confirmar quando ocorrerão os confrontos da Copa do Brasil.



Caso elimine o Atlético-PR, o Grêmio enfrentará o vencedor de Palmeiras x Cruzeiro na semifinal. No outro lado do chaveamento estão os confrontos Botafogo x Atlético-MG e Flamengo x Santos.



Confrontos recentes entre Grêmio e Atlético-PR



No ano passado, abrindo a campanha do penta, o Grêmio enfrentou o Atlético-PR nas oitavas de final. No jogo de ida, venceu em Curitiba por 1 a 0, com gol de Bolaños, ainda sob o comando de Roger Machado.



Na partida de volta, na Arena, na partida que marcou a estreia do técnico Renato Portaluppi, o time gaúcho foi derrotado por 1 a 0, gol de André Lima. Mas, nos pênaltis, com direito a cobrança perdida pelo goleiro Weverton, o Grêmio avançou, vencendo por 4 a 3.



Outro confronto recente entre as equipes ocorreu na Copa do Brasil 2013. Na ocasião, o Grêmio também era treinado por Renato. Mas, na semifinal, quem levou a melhor foi o Atlético-PR. No jogo de ida, em Curitiba, os paranaenses venceram por 1 a 0. Na volta, empate em 0 a 0 na Arena que eliminou o Grêmio.



Neste ano, o Grêmio venceu o time paranaense na Arena da Baixada, na segunda rodada do Brasileirão, por 2 a 0, gols de Luan e Lucas Barrios.



Os duelos das quartas de final da Copa do Brasil



Grêmio x Atlético-PR

Palmeiras x Cruzeiro

Botafogo x Atlético-MG

Flamengo x Santos



ZHESPORTES