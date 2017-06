Jogadores do Grêmio destacam boa sequência de jogos do time: "O elenco é muito forte"

Bom momento

Os jogadores do Grêmio comemoraram muito a vitória do time diante do Vasco, por 2 a 0, neste domingo, na Arena. Na saída do gramado, os atletas não esconderam a satisfação de mais um resultado positivo e da boa sequência que o time vem apresentando.

O volante Michel, mantido no time titular mesmo com a volta de Maicon, salientou a força do elenco do Grêmio para a temporada.

— Mais importante é a vitória em casa, seguir na briga pelas cabeças. É importante no início do campeonato. Foi uma grande atuação de todos. Como eu venho falando, o elenco é muito forte, todos dão conta do recado.

Autor do primeiro gol do jogo, Barrios destacou a partida feita pelo Vasco, dificultando a vida tricolor.

— O rival também jogou. Quando isso acontece, nós temos que ir até o último minuto e conseguimos matar o jogo.

Conhecido por ser o capitão do time, Maicon retornou após lesão e atuou em parte do segundo tempo. O jogador se mostrou satisfeito com a sua recuperação.

— Estou feliz em voltar. Meu primeiro semestre teve muitas lesões, atrapalharam. Agora venho trabalhando com a comissão técnica, fisioterapeutas e fisiologistas para que eu possa não ter lesões.O Renato sabe o que posso fazer. Estou feliz de ter concentrado novamente, isso é importante. Pude jogar 10 ou 15 minutos e vou ganhando ritmo.

Por fim, o autor do segundo gol, Luan, destacou que não vem dando muitas declarações e está optando por confiar em seu futebol para responder qualquer tipo de crítica ou elogio ao seu futebol.

— Estou feliz, não só pelo gol, mas por ajudar o Grêmio a vencer. Nem gosto de falar muito, procuro ajudar dentro de campo. Independente do que falam, tenho que ter a cabeça boa para continuar trabalhando.