Mirando o topo da tabela, Grêmio encara o Vasco pelo Brasileirão

O Grêmio recebe o Vasco, neste domingo, 16h, na Arena, mirando o topo da tabela do Brasileirão. Com o confronto direto entre Cruzeiro e Chapecoense na rodada, uma vitória sobre os cariocas fará o time de Renato ganhar posições.



Mesmo que tenha de volta o capitão Maicon e o lateral Edílson, que foram relacionados para o jogo, o treinador deve repetir o time que iniciou contra o Fluminense, quarta-feira, na Copa do Brasil. Ainda assim, Renato fez questão de manter o mistério.



— Vocês vão saber uma hora antes do jogo, a decisão é minha. Temos dois lados bons: o Edilson e o Maicon estão voltando e quem está jogando, está muito bem. É melhor ter uma dor de cabeça dessas do que ter poucas opções — despistou.



O rendimento da equipe foi, mais uma vez, elogiado por Renato.



— Até um cego vê que estamos jogando um futebol bonito — destacou.



O Vasco do técnico Milton Mendes pode não contar com Luís Fabiano. O treinador não garantiu a presença do centroavante contra o Grêmio. Assim, o colombiano Manga Escobar, que marcou um dos gols da vitória no clássico com o Fluminense, na última rodada, pode iniciar o jogo. Outra novidade é a estreia do volante Wellington, que veio do São Paulo e já passou pelo Inter.



— O Grêmio se defende bem, é compactado. O Luan é danadinho, protege a bola e chuta bem. É um enredo, o negócio é "embaçado" — avaliou Mendes.



