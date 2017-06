Renato faz mistério em treino, mas deve manter time dos últimos jogos contra o Vasco

Brasileirão

O Grêmio realizou, na manhã deste sábado (3), seu último treinamento antes do confronto diante do Vasco da Gama no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade técnica, Renato Portaluppi não deu indícios de qual time irá colocar em campo na partida marcada para as 16h.

Apesar dos retornos de Edilson e Maicon, que se recuperaram de lesões, a tendência é pela manutenção da equipe que tem se destacado pelo bom desempenho nos últimos jogos. Em maio, foram cinco vitórias dos titulares em cinco jogos. A única derrota gremista, no último mês, aconteceu com um time de reservas.

Leia mais

Elogios aos jogadores do Grêmio deixam Renato em alerta: "Não vou deixar subir para a cabeça deles"

Sem rótulo de estrela, Ramiro vira peça-chave no Grêmio, encanta críticos e vê seu futuro na Europa

"Até um cego vê que estamos jogando um futebol bonito", diz Renato



Diante do Vasco, o Grêmio poderá retomar a liderança do Brasileirão, desde que vença a partida, e conte com empates do Corinthians contra o Santos, neste sábado, e de Chapecoense e Cruzeiro, que se enfrentam amanhã.

Com a manutenção do time que vem atuando, o Grêmio deverá entrar em campo com Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Geromel; Kannemann e Cortez; Arthur e Michel; Ramiro, Luan e Pedro Rocha; e Lucas Barrios.

O meio-campista Ramiro é o único jogador gremista com dois cartões amarelos. Se for punido ficará de fora do próximo compromisso, na quarta-feira, diante da Chapecoense. Porém, com a volta de Maicon ao grupo,Renato poderá adiantar Arthur para o lugar do camisa 17, caso ele esteja suspenso.

*GÁUCHA