Grêmio foi o time mais observado por Tite para a convocação de quinta, aponta relatório da CBF

Seleção de olho

Vice-líder do Brasileirão, o Grêmio teve oito de seus 19 jogos do primeiro turno do Brasileirão analisados pela comissão técnica da CBF. A informação foi divulgada pela CBF em relatório solicitado pelo SporTV.

Ao todo, 23 partidas foram observadas pelo estafe de Tite. Com oito jogos, o Grêmio foi o time mais estudado pelo grupo. Na sequência, vêm Flamengo, com sete, e Corinthians, com seis (confira a lista completa abaixo).

Leia mais:

Comentaristas apontam Luan e Cássio como possíveis presenças na lista de Tite

Ganso promete luta pela Seleção: "Vou brigar por um lugar no grupo do Tite"

Tite: "Sou um colono que gosta de ler"

Como a temporada europeia está no início, a tendência é que mais jogadores do futebol brasileiro estejam entre os convocados. Além disso, Tite vê a oportunidade como uma das últimas chances para escalar novos nomes no time.



A lista para as partidas contra o Equador, na Arena, e a Colômbia, em Barranquilla, será divulgada por Tite na quinta-feira, às 11h. Os confrontos, válidos pelas Eliminatórias da Copa, estão marcados para 31 de agosto e 5 de setembro.



Veja quantos jogos foram analisados em cada time:

1) Grêmio: 8

2) Flamengo: 7

3) Corinthians: 6

4) Santos: 5

5) São Paulo: 4

6) Botafogo: 3

7) Chapecoense: 2

8) Fluminense: 2

9) Palmeiras: 2

10) Sport: 2



* RÁDIO GAÚCHA