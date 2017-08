Imprensa argentina destaca "tarefa complicada" do Godoy Cruz na Arena

Visão do outro lado

Godoy Cruz fez reconhecimento do gramado na véspera do jogo na Arena

A imprensa argentina dá pouco destaque ao jogo entre Grêmio e Godoy Cruz na noite desta quarta-feira (9). Tanto no noticiário de Buenos Aires quanto no da região de Mendoza, a passagem do River Plate às quartas de final, ao eliminar o Guaraní-PAR, tem mais espaço.

O jornal El Sol, de Mendoza, diz que a tarefa do Godoy Cruz é complicada e classifica o Grêmio como "um dos melhores times do Brasil". O periódico cita o trio formado por Luan, Fernandinho e Lucas Barrios, além de destacar que o argentino Kannemann é titular e que Gata Fernández foi desligado do grupo.

O Los Andes também aponta a dificuldade para o time argentino avançar, mas salienta que "no futebol, a lógica muitas vezes se rompe, e a ilusão está intacta". O jornal diz que "as diferenças entre os plantéis são claras". O Olé, principal jornal esportivo da Argentina, apenas publica as escalações dos dois times.

O jogo entre Grêmio e Godoy Cruz começa às 19h15min. Para se classificar, o Tricolor precisa de qualquer vitória ou empate.