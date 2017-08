Jogadores destacam empenho, mas lamentam desatenção no começo do jogo

Derrota no Rio

O Grêmio perdeu para Botafogo por 1 a 0, neste domingo (13), no Estádio Nilton Santos e deixou aberta a possibilidade de o líder Corinthians abrir mais a sua vantagem, que já é de 8 pontos.

Novamente com time reserva, pensando na sequência de jogos pela Libertadores da América e Copa do Brasil, os comandados de Renato Portaluppi sofreram um gol no começo da partida e não conseguiram superar as dificuldades no Rio.

Leia mais:

Renato reclama de desatenção do Grêmio na derrota: "Pagamos por não entrarmos concentrados"

Cotação ZH: veja as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Botafogo

Veja a tabela do Brasileirão

Na saída de campo, os atletas salientaram o empenho do time na busca pelo empate no Engenhão, apesar do nítido desentrosamento da equipe.

— Tivemos o controle da partida, porém, a bola não entrou. Mas o grupo todo está de parabéns pelo jogo de hoje — disse o zagueiro Bruno Rodrigo.

O atacante Everton, um dos poucos jogadores que atuaram e que tem o costume de participar dos principais jogos do Tricolor, lamentou o desempenho no início do jogo, que culminou no gol dos cariocas.

— Pagamos o preço pela desatenção do começo da partida — disse.

Já o volante Kaio disse que nas próximas partidas que esse time estiver em campo, terá que dar "conta do recado", e completou:

— Não conseguimos marcar o gol, tivemos um pênalti, mas o goleiro deles pegou. Esse time jogará muitas partidas ainda, então vamos tirar essa derrota como aprendizado.



O Grêmio volta a campo na quarta-feira, na Arena, para encarar o Cruzeiro pelas semifinais da Copa do Brasil. Para esse confronto, os principais jogadores do Tricolor estarão à disposição do técnico Renato Portaluppi, visando a conquista de uma boa vantagem para avançar à final da Copa do Brasil pela segunda temporada consecutiva.

Leia outras notícias sobre o Grêmio

*RÁDIO GAÚCHA