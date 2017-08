VÍDEO: Douglas treina com bola pela primeira vez desde a lesão

Retorno

Nesta sexta-feira (11), seis meses após romper um dos ligamentos do joelho esquerdo, o meia Douglas fez o seu primeiro treino com bola. É mais um sinal de avanço na recuperação do jogador, que já foi inscrito pelo Grêmio para ocupar a vaga de Gata Fernández na lista da Libertadores.

Douglas participou do trabalho tático realizado pelos reservas e os jogadores que não iniciaram como titulares contra o Godoy Cruz. O meia se mostrou sem nenhuma restrição nos movimentos, tentou várias finalizações e só teve cautela nas divididas.

A previsão é de que o meia fique à disposição do técnico Renato Portaluppi no final do mês de agosto. A comissão técnica terá cautela para não acelerar demais o retorno de Douglas, que completou 35 anos em 2017.

*ZHESPORTES