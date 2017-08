Conmebol divulga datas dos jogos do Grêmio nas quartas da Libertadores

Definido

A Conmenbol divulgou nesta sexta-feira (11) as datas das partidas das quartas de final da Copa Libertadores. Grêmio e Botafogo se enfrentam nos dias 13 e 20 de setembro, com as duas partidas marcadas para as 21h45min.

O jogo de ida será no Rio de Janeiro, com a partida de volta na Arena. A curiosidade é que o jogo de Porto Alegre será na mesma data do feriado da Revolução Farroupilha.

O Grêmio está nas quartas de final após eliminar o Godoy Cruz nas oitavas. O Botafogo avançou com duas vitórias Nacional-URU. Sob o comando do técnico Jair Ventura, os cariocas sonham com o inédito título da competição.

