VÍDEO: torcedores do Godoy Cruz cantam em shopping da Capital

#TombaDeAmerica Los hinchas del Tomba en un shoping de Porto Alegre. SOMOS CUYO DONDE SEA. pic.twitter.com/uKSIfREFd0 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 9, 2017

O Godoy Cruz precisa vencer na Arena por pelo menos dois gols de diferença ou por um, desde que marque pelo menos duas vezes, para seguir vivo na Libertadores. Mas isso não diminuiu a confiança dos torcedores.



Durante a quarta-feira (9), um grupo de argentinos que viajou para ver o jogo em Porto Alegre cantava no Shopping Praia de Belas, na região central da Capital. O Twitter oficial do clube compartilhou um vídeo do momento:

Quem avançar entre Grêmio e Godoy Cruz enfrentará Botafogo ou Nacional-URU nas quartas de final. O jogo na Arena começa às 19h15min.