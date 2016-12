Alan Costa, Geferson ou Ariel: diretor do Vitória confirma contato para fechar com um jogador do Inter

Reforço

A lista do Vitória em que constam nomes como Alan Costa, Geferson e Ariel, do Inter, e Fred, do Grêmio como possíveis reforços para Argel em 2017 é verdadeira, sustentou o diretor de futebol do clube, Sinval Vieira. O dirigente ainda afirmou que há contato com os colorados para fechar com um desses três jogadores.

— Eu gostaria de me reservar um pouco, pois não há contrato assinado. Não seriam jogadores. Há um jogador que esperamos concluir — destacou Vieira.



Segundo Vieira, o Caso Victor Ramos — em que o Inter acionou o STJD para tirar pontos do Vitória e se livrar da Série B — não estremeceu a relação entre as direções. O dirigente afirmou que a "briga" judicial não atrapalhará a negociação:

— Não podemos deixar que essa questão interfira. Foi um esforço do Inter (para permanecer na Série A). Mas não está tendo problema nessa relação — esclareceu.

