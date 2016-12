No Inter, Zago reencontra destaque do Juventude na campanha do vice-campeonato do Gauchão 

Juntos novamente

O centroavante Brenner chegou ao Inter, neste ano, como o artilheiro do Gauchão. Atuando pelo Juventude, sob o comando de Antonio Carlos, o jogador foi destaque da equipe de Caxias no primeiro semestre e despertou o interesse de equipes como o Colorado e o Corinthians.

Ao final do torneio, com o acerto fechado com o Inter, Brenner se despediu dos companheiros e deixou um grande fã em Caxias, o técnico Antonio Carlos. Ainda na disputa do Gauchão, o treinador chegou a declarar sua admiração pelo atleta: - O centroavante está ali para fazer gols. É um jogador que venho elogiando muito desde a minha chegada e mantém uma regularidade incrível, que só grandes atacantes conseguem - disse o comandante em fevereiro ao jornal Pioneiro.

No Inter, Brenner chegou a ser titular contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, mas não foi aproveitado na reta final do Brasileirão. No time B, foi titular nas fases finais da disputa da Supercopa Gaúcha.

Para 2017, o jovem atacante de 22 anos deve ser incluído na pré-temporada e iniciar o Gauchão como uma das opções para o setor ofensivo colorado.

