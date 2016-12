Inter abre conversas para tentar contratar o chileno Mena 

Para 2017

Entre as prioridades do Inter para 2017 está a lateral esquerda. Isso porque tanto Geferson quanto Artur não se firmaram na posição e o time terminou o Brasileirão com Ceará e Alex improvisados na função. Para a posição, a direção colorada abriu conversas para ter o chileno Mena no grupo no ano que vem.

O São Paulo contou com o lateral-esquerdo ao longo de 2016 e negocia para comprá-lo em definitivo do Cruzeiro, dono dos direitos do jogador. Dirigentes colorados já fizeram consulta sobre os valores de Mena ao agente André Cury.



O valor de Mena foi reajustado recentemente para tentar chegar em um acordo com o time paulista. Os R$ 5 milhões pretendidos pelo Cruzeiro para liberar o atleta caíram para R$ 3,6 milhões. Não está nos planos de Mano Menezes contar com o retorno do chileno em 2017.



Além de Mena, o Inter monitora a situação do zagueiro Klaus, do Juventude, do volante Juninho, do Bahia, e do atacante Marcelo Cirino, do Flamengo.



