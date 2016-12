Inter deve receber proposta da Premier League por Anderson, e meia pode deixar o Beira-Rio

Em janeiro

O destino de Anderson em 2017 poderá ser a primeira divisão inglesa. Depois de passar 10 anos no Manchester United, o camisa 8 do Inter deverá receber uma nova oportunidade em um dos clubes da Premier League. Nos primeiros dia de janeiro, a nova direção colorada receberá uma proposta pelos direitos do meia.

Anderson passa férias em Cancún. Chegou a um dos elegantes resorts do México na quarta-feira e, de cara, procurou o personal trainer do cinco estrelas em que se instalou para ajudá-lo nos treinos. Não deseja deixar o Inter e quer se apresentar em plena forma no dia 11 de janeiro. A amigos, comentou que a sua missão na temporada será tirar o Inter da Série B. Ficou chateado com a má campanha de 2016 e frustrado com o descenso. Quer ajudar no resgate do clube. Porém, não se oporá a uma transferência para a Inglaterra, caso a oferta seja boa para o Inter.



Anderson recebe R$ 500 mil mensais (com todo o salário na carteira de trabalho, sem o artifício do "direito de imagem"), é um dos grandes salários do clube, e está com os vencimentos em dia no Beira-Rio. Tem contrato até janeiro de 2019. O meia foi sondado pelo futebol chinês, mas os emissários do Oriente não apresentaram propostas ao Inter. Ao que tudo indica, os ingleses vão oficializar uma oferta. O Inter aguarda.



