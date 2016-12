"A preferência é do Inter", diz empresário de Taison sobre possível investida de outros clubes

Na expectativa

A preferência para ter Taison em 2017 é do Inter. Quem garante é o empresário do jogador, Alcione Dornelles. Em uma rápida conversa com a reportagem, o agente explica é direto em revelar que não há qualquer negócio com outro clube, como se revelou recentemente sobre um possível interesse do Santos.



– A preferência é do Inter. A forma como trabalhamos é que quando estamos tratando com um clube, não falamos com outro – diz Alcione.



Taison tem contrato com o Shakhtar Donetsk até dezembro de 2017. Em junho, ele poderia assinar pré-contrato com qualquer clube, por isso, dificilmente os ucranianos liberariam o jogador por empréstimo. A saída seria que o Shakhtar renovasse por mais um ano com o atleta, o que protegeria o clube da Ucrânia. Alcione passa a tratar disso a partir de janeiro, quando o jogador retorna das férias.



* ZHESPORTES