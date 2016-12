"O importante é o clube acreditar na ideia da base", diz o novo coordenador do Inter

De volta

O Inter oficializou na tarde desta quinta-feira a contratação do novo coordenador geral da base. Diego Cabrera, 36 anos, estava no São Paulo e assume a função a partir de 2017. Cabrera retorna ao Inter depois de ter passado pelo Grêmio e São Paulo.



Nos últimos dois anos, com a base sendo coordenada por Cabrera, 19 títulos foram conquistados. Entre os principais estão a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e a Copa Ipiranga (antigo Campeonato Brasileiro) com a categoria sub-20, a Copa BH, Copa Ouro e Campeonato Paulista na categoria sub-17 e torneios internacionais com as demais categorias.

— O importante é o clube acreditar na ideia das categorias de base, oportunizar que os profissionais possam fazer o seu trabalho. Conseguimos montar um bom grupo de trabalho, pessoas com conhecimento, excelentes jogadores. Tenho a certeza que poderemos repetir no Inter porque o clube conta com grandes profissionais. No São Paulo, conseguimos consolidar modelo de jogo, método de trabalho, aperfeiçoamento do trabalho nos treinos, apostamos muito no desenvolvimento diário dos atletas — disse Cabrera.



Cabrera ainda reforçou o que o presidente eleito Marcelo Medeiros e o vice de futebol Roberto Melo dizem com frequência, que a base será um suporte importante na busca pelo retorno à Série A.



— Qualquer profissional se sente honrado de trabalhar no Inter. A oportunidade de ser um coordenador geral e de ter um trabalho próximo com o departamento de futebol me chamaram muito a atenção. É o clube onde me criei, onde aprendi muito. Vejo como uma grande oportunidade de desenvolvermos ainda mais o nosso trabalho na base.



