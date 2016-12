Inter descarta Mena, vê negociação por Cirino difícil e projeta grupo com 32 jogadores

Temporada 2017

D'Alessandro e Roberson são os primeiros reforços do Inter para 2017, e a direção segue na busca por contratações. Na lista colorada, estão Marcelo Cirino, Juninho e Klaus. Das três, a negociação por Cirino é considerada a mais complexa segundo o diretor-executivo Jorge Macedo.

— Marcelo Cirino é um negócio muito complicado. Ele pertence ao Atlético-PR, está emprestado ao Flamengo e há ainda um grupo de investidores que fez a aquisição dele. Além de precisar acertar com o atleta. Ou seja, são quatro frentes para fazer um acerto. Uma negociação muito complicada. É um jogador muito interessante, tem potencial fez boas temporadas no Atlético-PR. Foi artilheiro do carioca, mas tem essa dificuldade na negociação — revela o executivo.

Com relação ao interesse pelo zagueiro Klaus, do Juventude, a contratação ainda está sendo analisada.

— O Klaus fez uma Série C muito boa, é um jogador interessante, foi muito bem no Gauchão, mas estamos avaliando o grupo para depois ver quais as posições que serão reforçadas. Sabemos da capacidade do Klaus, é um jogador interessante — elogia Macedo.

Destaque da Série B pelo Bahia, o volante Juninho está sendo analisado pela direção. Porém, o jogador ainda não definiu a sua situação com o clube baiano.

— O Juninho fez uma excelente Série B e está em fase de renovação com o Bahia. Depende de como vai ficar a situação dele lá — revela Macedo.

Em Belo Horizonte, noticia-se o interesse do Inter pelo lateral-esquerdo Mena. O chileno estava emprestado ao São Paulo que não permanecerá com o jogador.

— Não existe nada em relação ao Mena. Foi oferecido, mas não existe nada. O Cruzeiro não conta com ele, mas existem outros fatores que influenciam. A questão salarial, o valor para a aquisição, aspectos que inviabilizam o negócio — afirmou o dirigente.

Um dos maiores salários do Inter, o meia Anderson ainda não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar o clube:

— O Anderson é um jogador que tem um currículo de muito tempo no exterior, já conversamos com ele, mas não chegou nada oficial para o Inter. Estamos fazendo uma avaliação geral do plantel e se surgir alguma proposta vamos avaliar.

Alan Costa está sendo emprestado para o Vitória-BA, mesmo destino deve ter o lateral-esquerdo Geferson.



— Pelo Alan Costa recebemos uma proposta oficial do Vitória e estamos nos trâmites de troca de documentação. Até o final da semana deverá ser oficializada a ida dele. Pelo Geferson recebemos uma sondagem e pelo Ariel nada — confirmou o dirigente.

A ideia do Inter é contar com um elenco com 32 jogadores. Sendo 28 de linha e quatro goleiros. Com contrato encerrando no final do ano, o zagueiro uruguaio Rak não permanecerá.

