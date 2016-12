Santos vira concorrente do Inter na briga por Taison, diz site

Disputa

O Inter não é mais o único interessado no retorno de Taison ao futebol brasileiro. Segundo o site da ESPN, o Santos também está disposto a investir na contratação do atacante de 28 anos. O jogador é visto como um reforço de peso para a disputa da Libertadores.

A disputa da competição continental é exatamente o grande trunfo do Santos na concorrência, já que Taison teria mais visibilidade para retornar à Seleção Brasileira. Para o Inter, o principal argumento é o desejo do jogador em retorno ao Beira-Rio para ajudar na luta pela volta à Série A do Brasileirão.

Taison está no Shakhtar Donetsk desde 2013. A ideia dos dois clubes é contratá-lo por empréstimo de um ano e, para isso, o jogador teria que estender o seu vínculo com o clube ucraniano. O atacante jogou no Inter de 2007 a 2010 e foi campeão da Libertadores.

