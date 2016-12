Em duas semanas, Inter abrirá as portas para chegadas e partidas

Reforços

A partir de 3 de janeiro, quando a nova direção do Inter tomará posse, o elenco para 2017 será remontado. Com chegadas e partidas. Pelo menos oito reforços deverão desembarcar no Beira-Rio. O Inter quer contar com jogadores experientes, mas que ainda tenham ambição na carreira. Atletas com 25 anos ou mais serão bem-vindos no plantel. O clube pretende aumentar a "rodagem" do grupo, a fim de promover jogadores promissores da base.

Na listinha de reforços colorados, um dos primeiros nomes é o de um zagueiro estrangeiro (argentino ou uruguaio), com idade na casa dos 30 anos. Depois de uma temporada inteira vendo apenas o goleiro Danilo Fernandes tentando comandar a defesa, há o entendimento que é necessária a presença de um xerife. Alguém que se imponha até animicamente sobre os adversários — para atuar ao lado do clássico Ernando. Eduardo deverá ser o reserva imediato. Paulão pode ir para o Fluminense de Abel Braga, enquanto que Argel Fucks quer Alan Costa no Vitória. Ainda no setor defensivo, o Inter precisará de laterais. Esquerdos, sobretudo. Geferson (que também interessa ao Vitória) e Artur dificilmente permanecerão. William é o único garantido no Beira-Rio.



No meio-campo, Anselmo ganha força. Tem o perfil para jogar a Série B, torneio que disputou com o Joinville em 2014. Rodrigo Dourado, que não deverá ser vendido, segue em alta no clube, enquanto que Bertotto, que volta de empréstimo ao Joinville, receberá uma nova chance. E ainda há o retorno de D'Alessandro, em quem a direção aposta até mesmo para a recuperação de Andrigo, para o desabrochar de Gustavo Ferrareis e para o crescimento do venezuelano Seijas. O futuro de Anderson ainda é incerto. Quer ficar, alega que não atuava há um ano quando chegou ao Inter, mas custa caro demais para um empréstimo (recebe R$ 500 mil mensais) e uma venda depende do interesse de um mercado endinheirado, como o mexicano, árabe ou chinês. A folha colorada encerrou o ano valendo R$ 6,5 milhões mensais. Deverá ser reduzida, devido aos empréstimos e vendas em um futuro breve.

No ataque, Taison pode se juntar a jogadores que não conseguiram demonstrar em 2016 um futebol bom e regular: Valdívia e Nico López. E ainda há Brenner e Aylon para reavaliações, e outros jogadores que não permanecerão, como o argentino Ariel — Vitinho já deixou o Inter. O atacante Diego, promovido na reta final do Brasileirão da base para o time de cima, será mantido no elenco principal.

Em duas semanas, Taison, o seu empresário, Alcione Dornelles, e um advogado embarcarão para Kiev, a fim de abrir negociações com o Shakhtar Donetsk pela cessão do atacante ao Inter por um ano. Durante o Lance de Craque, o evento beneficente de D'Alessandro, realizado na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, William, D'Alessandro e Taison formaram boa parceria pelo lado direito de ataque do time Solidariedade.

— A minha resposta é que não tem problema nenhuma jogar a Série B com o Inter, é o clube que eu amo e que me deu tudo o que tenho. Por mim, já estaria no Inter. A gente vê o D'Alessandro voltar, queremos ajudar o Inter. Tenho mais um ano de contrato. Se não liberarem agora, posso assinar um pré-contrato. Tudo depende de como as coisas andarem, mas minha vontade é voltar. Se eles não liberarem, eu não renovo contrato — disse Taison.

Durante o evento, Taison conversou em separado com o técnico do Inter Antônio Carlos Zago. O treinador foi auxiliar-técnico do Shakhtar e tem boa relação com a direção uraniana, podendo ajudar na liberação do atacante. O maior problema é que Taison está em alta e é titular absoluto do time do português Paulo Fonseca.

