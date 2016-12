Na mira do Inter, Cirino não quer ficar no Flamengo

Pode vir

Marcelo Cirino está na mira do Inter. Com contrato até dezembro de 2017 com o Flamengo, o atacante não quer jogar pelo time carioca no ano que vem. Confidenciou isso a pessoas próximas. Apesar de jogador e o clube não falarem abertamente, a insatisfação é recíproca e pode facilitar uma negociação que, em um primeiro momento, é complexa.



Isso porque o passe de Cirino pertence ao Atlético-PR e um grupo de investidor. Por contrato, o Flamengo precisa comprá-lo da Doyen por R$ 16 milhões, caso não consiga vender os direitos econômicos no início de 2018. Mas um empréstimo ao Inter facilitaria o processo e, quem sabe, uma valorização.



Das propostas recebidas por Cirino, o Inter, ainda que não de forma oficial, é a que melhor se aproxima do que quer o jogador e seu empresário Pablo Miranda. Jogar a Série B, inclusive, não seria problema algum ao atacante de 24 anos. Pelo contrário. Cirino destacou-se em 2012 pelo Atlético-PR , ao ser o goleador da segunda divisão com 16 gols.

O zagueiro Réver, que pertence ao Inter e está cedido ao Flamengo até o meio de 2017, seria um negócio à parte.



