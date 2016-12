Novo reforço do Inter, Roberson marcou um gol a cada três partidas no Juventude 

Aproveitamento

Cria da base do Grêmio, Roberson é o novo reforço do Inter para a temporada de 2017. O atacante de 27 anos chega após uma boa temporada com a camisa do Juventude, em que disputou 31 jogos e marcou 13 gols (média superior a um gol a cada três jogos).

Em todos os seus jogos pelo time de Caxias do Sul, foi reserva em apenas um deles — contra o Macaé. Ele disputou três competições ao longo da temporada: Gauchão (cinco gols), Copa do Brasil (três gols) e a Série C do Campeonato Brasileiro (cinco gols).

Leia mais:

Inter pode contratar volante revelação do Criciúma

Maurício Reolon: Roberson tem a confiança do chefe

Inter abre conversas para tentar contratar o chileno Mena

Roberson levou seis cartões ao longo de todos os campeonatos, cinco amarelos e um vermelho. No Estadual, formou dupla de ataque com o atacante Brenner, que também foi contratado pelo Internacional.

Confira na relação abaixo todos os jogos que Roberson marcou gols em 2016:

Gauchão

Juventude 2 x 0 Grêmio (um gol)

Grêmio 3 x 1 Juventude (um gol)

Juventude 4 x 1 Ypiranga (dois gols)

Juventude 2 x 2 Novo Hamburgo (um gol)

Copa do Brasil

Coritiba 1 x 1 Juventude (um gol)

São Paulo 1 x 2 Juventude (dois gols)

Série C

Guarani 1 x 1 Juventude (um gol)

Juventude 4 x 0 Guaratinguetá (um gol)

Juventude 3 x 0 Tombense (dois gols)

Botafogo-SP 1 x 1 Juventude (um gol)

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

* ZHESPORTES